Строительство сетей водоснабжения в поселке Саперный завершится к осени

К осени в поселке Саперный планируют завершить работы по строительству централизованной системы водоснабжения. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

На сегодняшний день рабочие проложили уже более 4,2 км сетей водоснабжения и свыше 5,6 км сетей канализации.

«На объекте запланировано проложить [ещё] 5116 м сетей водоснабжения и 7356 м сетей водоотведения. В результате реализации проекта посёлок будет обеспечен центральным водоснабжением и водоотведением в полном объёме. Создание централизованной системы инженерных сетей будет способствовать улучшению санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в населённом пункте», — рассказали о ходе работ представители ведомства.