Комтранс принял участие в акции сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

Комитет по транспорту принял участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской областей. В акции приняли участие все сотрудники подведомственных учреждений, коммерческих транспортных компаний и государственных перевозчиков.

«Вместе мы собрали несколько десятков тонн гуманитарного груза и продолжаем работу в этом направлении», — рассказали представители ведомства.

Напомним, в настоящее время на территории Украины проводится «военная спецоперация». В ходе боевых действий пострадали сотни людей, многие остались без дома. Сейчас им активно оказывается гуманитарная поддержка.