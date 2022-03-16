От Сестрорецка до станции метро «Беговая» запустят новый автобусный маршрут

Курортный и Приморский районы Петербурга свяжет новый автобусный маршрут №303. Об этом 16 марта сообщает комитет по транспорту.

Новый автобус с 1 апреля придет на замену коммерческой маршрутке К-305А и будет следовать от Приозерной улицы до станции метро «Беговая». Таким образом будет улучшена транспортная доступность для жителей удаленных жилых кварталов. На маршруте будут приниматься все виды льготных проездных билетов: пенсионные, школьные и студенческие. Также оплатить проезд можно будет с помощью карты «Подорожник». Стоимость проезда по нему составит — 40 рублей. Также появится возможность совершить пересадку в течение 60 минут с доплатой в размере 10 рублей.

По маршруту с 5:30 до 0:30 будут курсировать новые низкополые составы вместительностью до 50 человек. Интервал движения составит 19 минут.