Стали известны функции Молодежного парламента при петербургском ЗакСе

В коворкинг «Просто» обсудили создание Молодежного парламента при петербургском ЗакСе и его основные функции. Об этом 16 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдана Заставного.

Предполагается, что новая палата станет совещательным и консультативным органом, который будет оказывать содействие городскому Заксобранию «в сфере законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи».

«У молодежи Санкт-Петербурга появляется дополнительная возможность проявить себя в законотворческой сфере. Мне кажется, что это суперздорово. Судя по той активности, которая была и в моих соцсетях, вопрос давно назрел», — подчеркнул глава ведомства.

Напоминаем, что уже весной 2022 года в Молодежный парламент будет произведен набор ответственных молодых людей.