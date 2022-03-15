В Ленинградском зоопарке требуется катальщик на лошадях

В Петроградском районе Петербурга в Ленинградский зоопарк требуется катальщик на лошадях. Об этом 15 марта представители зоопарка сообщили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вакансия предполагает катание посетителей на лошадях и пони в выходные дни, а в будние помощь в уходе за ними. Суббота и воскресенье стандартные рабочие восьмичасовые дни.

Чтобы получить эту должность соискателям необязательно иметь специальные навыки. Сотрудники зоопарка обещают рассказать все в процессе. Главное условие — возраст от 18 лет.

«Оформление в зоопарк официальное, вы получаете защищённость и полный социальный пакет. Нужно будет проводить много времени на свежем воздухе — будьте к этому готовы. Также важно уметь и любить общаться не только с лошадьми, но и с людьми», — добавили представители.