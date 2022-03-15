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Петербуржцам рассказали из-за чего возникают заторы на входе в метро

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© Фото: baltphoto

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Столпотворения возникают из-за поиска необходимой банковской карты на смартфоне.

Жителям Петербурга объяснили механизм возникновения заторов на входе в метро в пиковые часы. Об этом 15 марта сообщает Комитет по транспорту. 

Скопление людей у турникетов в вестибюлях метро стало наблюдаться в последнее время на станциях с плотным пассажиропотоком. Одной из причин их возникновения называют поиск горожанами необходимой банковской карты у турникета на смартфоне. 

Заметнее всего проблема стала на станции метро «Дыбенко», которой пользуются местные жители, а также Кудрово, Кировска и других областных пунктов. 

Чтобы не тратить время в очередях, петербуржцев просят заранее доставать «Подорожник», Единую карту петербуржца и другие средства оплаты. 

Отмечается, что с «Подорожником» возможно оформление как действующих проездных билетов, так и единого электронного. 

 

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