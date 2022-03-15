Петербуржцам рассказали из-за чего возникают заторы на входе в метро

Жителям Петербурга объяснили механизм возникновения заторов на входе в метро в пиковые часы. Об этом 15 марта сообщает Комитет по транспорту.

Скопление людей у турникетов в вестибюлях метро стало наблюдаться в последнее время на станциях с плотным пассажиропотоком. Одной из причин их возникновения называют поиск горожанами необходимой банковской карты у турникета на смартфоне.

Заметнее всего проблема стала на станции метро «Дыбенко», которой пользуются местные жители, а также Кудрово, Кировска и других областных пунктов.

Чтобы не тратить время в очередях, петербуржцев просят заранее доставать «Подорожник», Единую карту петербуржца и другие средства оплаты.

Отмечается, что с «Подорожником» возможно оформление как действующих проездных билетов, так и единого электронного.