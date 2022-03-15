Петербуржцам рассказали, как получить записи с камер видеонаблюдения

Жителям Петербурга рассказали, как проще всего получить записи с городских камер видеонаблюдения. Об этом 15 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета по информатизации и связи.

В случае какого-либо происшествия горожанам советуют подавать заявку на сохранение ролика в мобильном приложении «Безопасный Санкт-Петербург», которое предоставляет доступ к городской системе видеонаблюдения. Через ресурс можно найти ближайшие к месту происшествия камеры, посмотреть их обзор и отправить заявку несохранение видеоархива. При этом выдача записи производится только по запросу правоохранительных и судебных органов. После его получения, видео можно получить в разделе «История», предварительно сообщив полиции номер снятого видео.

«В подразделе «Передача видео» можно посмотреть дату, время, адрес отправленных видеофайлов, а также их номер (идентификатор). В подразделе «Запрос видео» отображается дата, время, статус запроса и его номер (идентификатор)», — пояснили представители ведомства.