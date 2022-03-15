В Петербурге откроется выставка отечественного вооружения «Экспотехностраж»

Уже завтра на петербургской выставке «Экспотехностраж» покажут образцы отечественного вооружения производства 80 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом 15 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

На выставке можно будет увидеть спецтехнику Северо-Западного округа Росгвардии, бронированные автомобили «Тигр», «Патруль-А» и «Федерал», а также передвижной комплекс обезвреживания взрывоопасных объектов. Мероприятие организовано совместно с администрацией Петербурга.

Кроме того, в Северной столице на территории Экспофорума пройдет фестиваль оркестров Северо-Западного округа Росгвардии. Музыканты исполнят отечественные и зарубежные произведения, многие из них звучали во всенародно любимых фильмах. Исполнять композиции будут «военные музыканты штаба Северо-Западного округа Росгвардии, 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного полка и Петербургского института войск национальной гвардии».

Завершится фестиваль 18 марта исполнением марша «Прощание славянки».