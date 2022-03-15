В Петербурге ищут художников и плевателей огнем к 350-летию со дня рождения Петра I

В мае в Петербурге будут отмечать 350-летний юбилей со дня рождения императора Петра I. По этому случаю Смольный ищет артистов для фаер-шоу. Об этом 15 марта сообщает Neva.Today со ссылкой на данные с портала госзакупок.

Лот стоимостью около 40 миллионов рублей опубликовал городской комитет по развитию туризма. В приложенной документации сказано, что на празднование из городского бюджета будет выделено 39 375 000 рублей. Длительность мероприятия составит минимум один час. Ни место, ни дата проведения пока не определены.

В программе предусмотрены файер-шоу и/или световое шоу, мультимедийную программу и выступления художников в жанре «диджитал-арт» и «поп-арт». Также требуется разработать концепцию мероприятия, темой которой будет «история становления Российского государства и празднование 350-летия со дня рождения императора Петра I».

Кроме того, предусмотрена рекламная компания, которую будут проводить региональном, федеральном и радио каналах, интернет изданиях и в социальной сети «ВКонтакте».