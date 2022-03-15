На северо-востоке Петербурга появится новый велосипедный маршрут

В Красногвардейском районе Петербурга уже в скором времени появится новый велосипедный маршрут протяженностью 1,3 км. Об этом 15 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту.

Велосипедный маршрут, проходящий по проспекту Косыгина вдоль Ладожского парка, улице Передовиков и Индустриальному проспекту, должны запустить уже в этом году. Работы будут вестись в два этапа: первый должен быть завершен до 1 августа, а второй до 1 ноября. В настоящее время проводится электронный аукцион, заявки на который принимают до 21 марта.

Отмечается, что велосипедная дорожка будет полностью отделена от проезжей части.