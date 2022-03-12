К весне 2023 года в Петербурге представят план реставрации храма Спаса на Крови

В Петербурге к апрелю 2023 года представят план реставрации храма Спаса на Крови. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала госзакупок.

Планируется провести ресторацию фасадов и колокольни. Стоимость работ составит 18,7 миллионов рублей.

Специалисты проведут обследования объекта и сделают заключение по его состоянию: выявят повреждения основных конструкций. Кроме того, будет составлен акт, в котором будут зафиксированы все дефекты памятника.

Все эти работа планируется завершить к 31 марта 2023 года. После публикации результатов проверки, рестораторы займутся разработкой методики работ по ремонту Спаса на Крови.