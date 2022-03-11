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Для сотрудников Смольного закупят новые автомобили на 300 млн рублей

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© Фото: pixabay

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Всего планируется закупить около 81 автомобиля.

Для петербургских чиновников и депутатов закупят новые автомобили на почти что 300 миллионов рублей. Об этом 11 марта сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на СПб ГБАУ «Смольнинское». 

Документы были опубликованы на портале госзакупок еще в начале месяца. На закупку легковых автомобилей выделено более 149,6 млн рублей, а на автомобили «представительского класса» около 137,8 млн рублей. Первый аукцион предполагает покупку 60 черных седанов стоимостью не более 2,5 млн каждый. Автомобили «Представительского класса» планируется закупить 21 позицию стоимостью от 3,9 млн до 8,9 млн рублей.

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