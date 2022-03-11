Смольный закупит украшения к Дню Победы на 37 млн рублей

Власти Петербурга готовы закупить украшения для празднования Дня Победы за 37 миллионов рублей. Об этом 11 марта сообщает Neva.Today со ссылкой на лоты СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления».

В опубликованной документации говорится, что до 8 мая необходимое оборудование должно быть подготовлено и собрано. С 4 по 9 мая его необходимо будет обслуживать, а 17 мая — разобрать. Оказаться на складе оно должно к 24 мая.

Планируется установить ряд композиций, таких как полотна, флаги, ордена размером 5х2,5 метра и многое другое. Также уже имеются эскизы знамен со слоганами «Помним!», «Гордимся!» и «Победа!». Всего по городу будет развешано несколько тысяч праздничных элементов.