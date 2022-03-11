На киностудии «Ленфильм» стартовали съемки документального фильма «Блокадный футбол»

В Петербурге на киностудии «Ленфильм» стартовали съемки документальной картины «Блокадный футбол». Об этом 11 марта сообщает ТАСС.

Фильм расскажет о матче, прошедшем в Ленинграде 31 мая 1942 года. Съемки будут проходить в павильонах киностудии, а также на городских улицах, в музее электрического транспорта, комитете по физической культуре и спорту и футбольных полях.

В городе уже замечены актеры-статисты в военной и милицейской форме. Кроме того, на съемки пригнали знаменитую полуторку из коллекции игрового транспорта студии. Киноделы также искали заброшенные дворы и коммунальную квартиру без намека на современный ремонт.