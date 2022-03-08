По Петербургу 8 марта проехал «Музыкальный весенний трамвай»

По центру Петербурга в Международный женский день проехал «Музыкальный весенний трамвай». Об этом 8 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Такой подарок преподнесло петербурженкам руководство телеканала. Трамвай стартовал в 11:00 от Васильевского острова и закончил свой маршрут в 13:00 у площади Репина.

На праздничном ретро-транспорте проехался ансамбль песни и пляски «Невский дозор», который исполнил песни о весне и любви. Женщин у станции метро «Василеостровская» лично поздравил генеральный директор телеканала Александр Малькевич, а также вручил им цветы. В конце маршрута песенный ансамбль исполнил праздничную песню-подарок.

«Дорогие наши женщины, девушки, девчонки! Всё, что мы делаем, – это только ради вас! Наши победы, прекрасные порывы, успехи нужны лишь для того, чтобы увидеть улыбку, радость и любовь в ваших глазах. Их особое сияние и родные черты придают нам силы. Ради них мы готовы работать и защищать вас», – обратился к петербурженкам Малькевич.