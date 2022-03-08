В Петербург на несколько дней вернулась зима

Петербург зажали облачный атмосферный фронт и холодный антициклон, которые принесли в город морозы до минус 16 градусов. Об этом 8 марта сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Ночью столбик термометра в Северной столице опустился до минус 16 градусов, при этом днем температура воздуха прогреется до минус 6. Морозы сковали также и область, где ожидается похолодание до минус 14 градусов.

В ближайшие дни в Петербурге будет облачно с прояснениями, снег возможен лишь в западной части региона. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью до 7 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется выше нормы — до 768 миллиметров ртутного столба.

«В среду вновь без осадков, а морозы начнут ослабевать», — заключил метеоролог.