В Петербурге запустили российский сервис бронирования отелей и экскурсий

Новый российский сервис для бронирования отелей и экскурсий заработал ва Петербурге. Об этом сообщил вице-губернатор Максим Соколов.

По словам вице-губернатора, новый сервис станет достойной альтернативой закрывшемуся на территории России Booking.com. На портале Visit Petersburg можно будет не только приобрести авиабилеты и забронировать номер в отеле, но также заказать экскурсии и подобрать туристический маршрут.

Кроме того, найти подходящую гостиницу можно на сайте travel.rzd.ru. Оба сервиса разработаны российскими специалистами, а перечень сотрудничающих гостиниц будет расширяться.