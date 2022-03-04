На льду Финского залива под Петербургом заметили новорожденных тюленят

Под Петербургом на льду Финского залива заметили самку тюленя и новорожденных тюленят. Об этом 4 марта сообщают в группе «Спасение тюленей 699-23-99» в социальной сети «ВКонтакте».

«Несмотря на печальные события в мире людей, на Финском заливе сейчас в самом разгаре праздник рождения новых тюленят! Благодарим за редкие кадры судовые экипажи, двигающиеся по фарватерам залива», — пишут в посте зоозащитники.

На кадрах видно, как детеныши бегут от опасности и пытаются скрыться в воде, а те что находятся рядом со взрослыми никуда не спешат и чувствуют себя в безопасности.

Петербуржцы поблагодарили активистов за милые кадры и пожелали им в этом сезоне меньше маленьких «пациентов».