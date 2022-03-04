С 4 марта в Петербурге открывается горячая линия для жалоб на рост цен

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу открывает горячую линию для жалоб на рост цен в магазинах. Об этом 3 марта в эфире телеканала 78.ru сообщила заместитель руководителя петербургского УФАС Марина Никитина.

«Также заявление [о завышенных ценах] можно сделать на сайте антимонопольной службы в Петербурге», — рассказала петербуржцам Никитина. Отмечается, что жалобы можно будет подать лишь в случае необоснованного роста стоимости.

Напомним, рост цен ожидается в связи с санкциями США и Евросоюза в ответ на «военную операцию» России в Украине.