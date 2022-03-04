В апреле на Петроградке установят новый светофор

В Петроградском районе Петербурга в апреле 2022 года стартуют строительно-монтажные работы по установке светофора. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба районной администрации.

Новый светофорный объект будет установлен на пересечении Морского проспекта и Петроградской улицы. На сегодняшний день перекресток регулируется исключительно знаком «Главная дорога», при этом рядом находятся детские образовательные учреждения: Гимназия №56 и Детский сад №72.

Всего в плане реализации адресной программы по строительству светофорных объектов значатся 22 новых светофора. Их установят уже этой весной.

«Такой масштабной адресной программы по строительству новых светофоров в Петербурге еще не проводилось. В этом году будет построено 22 и запроектировано 138 новых светофорных объекта. Прежде всего необходимо повысить безопасность у социальных объектов, в том числе у школ, и уменьшить количество очагов аварийности», — заявили сотрудники Смольного.