В Петербурге открылась художественная выставка «Непарадный Ленинград»

В Особняке Румянцева в центре Петербурга открылась художественная выставка «Непарадный Ленинград». Об этом 4 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

На выставке представлены более 100 работ 22 художников ленинградской пейзажной школы периода 1930-1949 годов. Авторы картин пытались передать свои эмоции и персональное восприятие города. Объединяющей всех художников чертой стала работа вне рамок социалистического реализма. В экспозиции представлены гравюры, живопись, акварельные рисунки и литография. Отдельно от остальных работ представлены работы художников блокадного Ленинграда.

Горожане смогут познакомиться с советской и современной живописью, отличающейся от официальных открыточных видов, отметила хранитель фонда Государственного музея истории Петербурга Юлия Громова.