На севере Петербурга началась подготовка к строительству станции метро «Туристская»

В Приморском районе Петербурга стартовали подготовительные работы к строительству станции метро «Туристская». Об этом 4 марта сообщают «Невские новости».
Новая станция метро станет продолжением «зеленой» ветки городского метрополитена. В настоящее время ведутся работы по освоению будущей площадки станции.
«Метрострой Северной столицы» уже частично получил «Надежду» – специальный проходческий щит с диаметром в 10 метров. Его используют для возведения сложных двухпутных тоннелей» — передает издание информацию от представителей «Метростроя». Также, уже в ближайшее время, строители получат и другие комплектующие.