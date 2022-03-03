В Петербурге появится новая зона отдыха у Витебского вокзала

В Адмиралтейском районе Петербурга появится новая благоустроенная зона отдыха у Витебского вокзала. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба Смольного.

Новое общественное пространство состоять из трех зон: центральной аллеи, зоны отдыха и входного пространства напротив напротив пригородных касс Витебского вокзала. Работы по благоустройству будут вестись вдоль улицы Введенского канала.

Ранее перед вокзалом находились несанкционированные временные постройки. Их убрали еще в 2021 году. Теперь при поддержке городских властей здесь будут высажены кустарники и деревья, разбит газон, а также размещен арт-объект с 11 циферблатами разных часовых поясов страны.

Кроме того, перед вокзалом установят фонари, которые будут соответствовать внешнему виду здания и скамейки в железнодорожной тематике. Работы будут вестись совместно с Комитетом по благоустройству.