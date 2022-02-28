Власти Петербурга выделят 161 млн рублей на региональные авиарейсы

В Смольном подписали постановление о выделении субсидий авиаперевозчикам в размере 161 млн рублей. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

Субсидии получат те авиакомпании, которые недополучили прибыль за внутренние перевозки в 2022 году. Считаться будут также рейсы, выполняемые в удаленные и труднодоступные регионы России.

161 млн рублей из бюджета будут выделены на ближайшие три года, включая 2022.

«Среди недополученных доходов, подлежащих возмещению, — обеспечение воздушных судов горюче-смазочными материалами, регламентное техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, аэропортовые сборы, обеспечение взлёта-посадки воздушных судов, выплата заработной платы, иные затраты», — дали комментарий на gov.spb.ru.