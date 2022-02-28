Для оформления льготных парковочных разрешений петербуржцам понадобятся новые реквизиты

В Петербурге с 1 марта для оформления льготных парковочных разрешений необходимо будет обращаться через госуслуги в Комитет по транспорту. Из-за этого изменятся основные реквизиты. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Новые реквизиты приведены по ссылке. Также внимание горожан обращают на на срок действия парковочного разрешения. С 1 марта он будет кратен сумме платежа и при этом не может превышать трех лет. Если вносить 1800 рублей, то срок действия документа составит один год, при взносе 3600 рублей – два года, платеж в размере 5400 рублей обеспечит вас документом на три.

Кроме месячных абонементов оплата будет через комтранс будет проходить и за годовые.