С петербургских улиц в понедельник убрали более 3,5 млн кубометров снега

В Петербурге за день с улиц вывезли более 3,5 миллионов кубометров снега. Об этом 28 февраля сообщает Комитет по благоустройству.

Этой зимой в Петербурге выпало чуть ли не рекордное количество снега. Однако побить его так и не удалось. Лидером за последние 10 лет остается сезон 2018/2019 годов, тогда было утилизировано более 3,7 млн кубометров снега.

Еще две недели назад зима 2021/2022 занимала третье место по количеству собранных коммунальщиками снежных масс, однако на сегодняшний день поднялась на вторую строку.

За первую половину понедельника дорожные службы вывезли из города на утилизацию более 3 миллионов 583 тысяч кубометров снега и наледи.