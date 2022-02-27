В Петербурге перенесли проверку систем оповещения

Проверку систем оповещения в Петербурге, назначенную на 2 марта, перенесли на неопределенный срок. Об этом 27 февраля сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по информатизации и связи.

Пока что новая дата проверки не сообщается. Таким образом городские власти проверяют исправность и готовность технических каналов связи к оповещению горожан о чрезвычайных ситуациях.

Изначально проверка была запланирована с 10:35 до 10:44 утра. Предположительно в Смольном решили лишний раз не пугать петербуржцев.