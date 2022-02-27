Калининский и Выборгский районы с 15 июля свяжет новый автобусный маршрут № 272

В Петербурге с 15 июля будет запущен новый автобусный маршрут №272, который соединит Калининский и Выборгский районы. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Маршрут проложен по всему проспекту Луначарского, за исключением участка у Выборгского шоссе и соединяет железнодорожную станцию Ручьи со станцией метро «Озерки». Социальный маршрут придет на замену коммерческому (К-188).

На маршруте будут работать с 5:30 до 0:30 восемь низкополых автобусов вместительностью до 50 человек. Интервал их движения составит 8-10 минут в пиковые часы и каждые 12-16 минут вечером и в выходные дни.