В 2022 году на севере Петербурга построят три школы и три детских сада

В Приморском районе Петербурга в 2022 году планируется построить три общеобразовательных школы и 3 детских сада. Об этом 27 февраля сообщает издание «Петербургский дневник».

Всего в Северной столице в ближайшие несколько лет могут появиться более 80 детских садов и 50 общеобразовательных школ. Городские власти последовательно решают вопрос нехватки мест в детских учреждениях и социальных объектов в строящихся районах.

Еще в 2019 году в городе приняли программу ускоренного строительства новых социальных объектов. Из резервного фонда страны на эти нужды были выделены 10 миллиардов рублей.