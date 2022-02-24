В петербургском метро ввели дополнительный контроль в вестибюлях и на станциях

В Петербурге на входе вестибюли метро и на станциях введен дополнительный контроль. Об этом 24 февраля сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городской подземки.

«В метро Петербурга усилен только контроль: сотрудники чаще ходят в вестибюлях, на станциях. В остальном метрополитен работает в штатном режиме, никакого дополнения у нас нет», — сообщили представители петербургского метрополитена.

Также ранее сообщалось об усилении контроля в московском метро. У пассажиров проверяют документы, а в центре замечены большое количество дополнительных подразделений.