Ретро-трамвай телеканала «Санкт-Петербург» совершил свой первый рейс

Ретро-трамвай в сопровождении военно-патриотической музыки совершил сегодня свой первый рейс по Петербургу. Музыка была слышна не только пассажирам «американки», но и прохожим, задавая праздничное настроение на весь день. Таким образом поздравил мужчин с Днем защитника Отечества телеканал «Санкт-Петербург» при взаимодействии с Горэлектротрансом.

23 февраля ретро-трамвай впервые вышел на маршрут, а его пассажирами стал ансамбль «Невский дозор», исполнявший военно-патриотические песни.

Художественный руководитель и дирижер ансамбля «Невский дозор» Александр Деревяга рассказал, что концерт стал для них необычным и коллектив долго не мог подобрать подходящий репертуар. В результате музыкантам подсказали идеи организаторы и было решено исполнять 4-5 патриотических песен.

Солисты ансамбля также отметили, что хотели таким образом не только поздравить мужчин, но и поддержать жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич отметил, что канал просто не мог пройти мимо Дня защитника Отечества и решил порадовать горожан ретро-трамваем в сопровождении военных песен и патриотичной музыки.

Защитников Отечества сегодня также поздравили петербургские блогеры с миллионной аудиторией. Алексей Евсин (@zimavspb) поздравил с 23 февраля своих подписчиков и зрителей телеканала «Санкт-Петербург». К нему присоединился Руслан Темроков (@r_temrokov), который также обратился к жителям Петербурга с наилучшими пожеланиями.