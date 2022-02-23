Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий

Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий 24 февраля. Об этом 23 февраля информирует ГУ МЧС по Петербургу и области со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По прогнозам синоптиков в Петербурге ожидается сильный юго-западный/южный ветер порывами до 17 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица. В связи с этим автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. А пешеходов призывают не проходить мимо шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев.