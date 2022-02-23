В Петергофе коммунальщики чистят патрубки

В Петродворцовом районе полным ходом идут работы по очистке патрубков от снега и льда. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба районной администрации.

Работы стартовали с наступлением оттепели. Коммунальные службы приступили к прочистке патрубков, которые выполняют функцию стоков. За зиму большинство из них оказались забиты снегом и льдом до самого коллектора.

Для их прочистки специалисты используют парогенератор. В настоящее время службы работают в потенциально опасных местах скопления талой воды.

В течение нескольких дней ГУДСП «Петродворцовое» работало в Стрельне, Ломоносове, а сегодня приступили к чистке стоков в Петергофе.