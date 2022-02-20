В Петербурге Василеостровский и Адмиралтейский районы свяжет новый автобусный маршрут №262. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Автобусы придут на смену коммерческим маршрутам №62, 350 с 15 июля и будут следовать от Наличной улицы до Театральной площади, Сенной площади, Технологического института и Витебского вокзала.

13 новых составов вместительностью от 50 человек будут следовать по маршруту с 5:30 до 23:30 с интервалами 13-18 минут в будние дни и 15-20 минут в выходные.

Также Комтранс напоминает, что с 1 апреля в городе при оплате проезда в общественном транспорте картой «Подорожник» будет действовать 60-минутный пересадочный тариф: первая поездка будет стоить 40 рублей, вторая — всего 10, последующие поездки в течение часа — бесплатны.