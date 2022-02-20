В Пушкине в 2022 году появится площадка для выгула собак

В Пушкинском районе Петербурга в 2022 году построят большую площадку для выгула собак. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Площадка расположится на Железнодорожной улице, недалеко от дома №58. На ней оборудуют объекты для подвижных игр и дрессировки, а также установят ограждения, скамейки и урны.

В 2021 году площадки для выгула собак открылись на Васильевском острове, а также рядом с ЖК «Зима-Лето» и в поселке Металлострой.