В 2022 году продолжится благоустройство Суздальских озер

В Выборгском районе Петербурга в 2022 году продолжат благоустраивать территорию Суздальских озер. Об этом 19 февраля сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Работы ведутся уже второй год в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Так, в прошлом году территорию озер озеленили, а также разделили пляжи на функциональные участки. Кроме того, были обустроены детская площадка, зоны для спорта и отдыха, а на берегу появились дорожки, которые соединили экомостиками и террасами.

В этом году будут установлены кабинки для переодевания, лежаки, малые архитектурные формы, а также качели и велосипедная парковка.