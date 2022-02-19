В Петербурге спустя два дня поисков нашли пропавшую пятиклассницу

Поиски пропавшей два дня назад 12-летней петербурженки успешно завершились. Об этом 19 февраля сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Школьница ушла днем 17 февраля из дома на проспекте Ветеранов. Вечером она не явилась домой и перестала отвечать на звонки, после чего родители пятиклассницы обратились к правоохранителям. Позже к ним присоединились волонтеры «ЛизыАлерт».
«Найдена благодаря совместной и слаженной работе добровольцев и сотрудников полиции. Жива», — рассказали представители поисково-спасательного отряда.