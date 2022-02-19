В Петербурге создали язык программирования Kotlin, который используют 5 млн разработчиков

Петербургские программисты создали новый язык программирования Kotlin, которым во всем мире пользуются более 5 миллионов разработчиков. Об этом 19 февраля сообщает Piter.tv со ссылкой на компанию разработчиков «РУССОФТ».

Также сообщается, что новый язык изучают уже в более чем 200 университетах по всему миру. Kotlin создавала группа разработчиков под руководством программиста Андрея Бреслава. Специалисты в своей работе преследовали цель — создать безопасный и лаконичный язык в сравнении с Java.

Начиная с 2019 года, когда Kotlin был запущен на рынок программирования, по 2021 год он стал одним из наиболее популярных языков в мире.