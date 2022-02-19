Петербург оказался на последнем месте в России по качеству уборки снега

В рейтинге качества уборки снега, составленном порталом по поиску работы SuperJob, Петербург и Волгоград заняли последние места. Об этом 19 февраля сообщает 78.ru.

Жители Северной столицы в ходе опроса низко оценили качество уборки улиц от снега и наледи. Петербуржцы не смогли поставить даже «двойку».

Всего в опросе портала приняли участие около 9 тысяч человек. По его результатам, лучше всего ситуация с уборкой обстоит в Красноярске, его жители оценивают качество работ на 3,13 балла из 5. На котором месте оказалась Казань (3,12 балла). Замыкает тройку Омск (2,99). В пятерку лидеров также вошли Екатеринбург (2,95) и Москва (2,93).

Несмотря на такую низкую оценку от петербуржцев, видимо, власти считают, что проблема не в них. Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что причиной плохой уборки снега и наледи в городе являются автомобилисты и «криминальные структуры», однако пообещал, что возьмет ситуацию под личный контроль.

Петербуржцы заметили улучшения только с приходом потепления. И дело не в том, что в городе стали активнее убираться, с сугробами потихоньку разбирается плюсовая температура, но недостаточно быстро. На улицах продолжают лежать тонны снега, которые то таят, то снова замораживаются, создавая настоящий каток, а с крыш свисают опасные сосульки. Петербуржцам только и остается, что с опаской ходить по городу, присматриваясь то к скользящей дороге, то к нависающей с крыш наледи.