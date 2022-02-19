В Петербурге из-за гололеда и мокрого снега объявлен «желтый» уровень опасности

В Петербурге ожидается значительное ухудшение погодных условий, в связи с чем в городе объявлен «желтый» уровень опасности. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на прогноз Росгидрометцентра России.

Уровень опасности сохранится до 21:00 текущего дня. Петербуржцев просят быть осторожными и соблюдать скоромной режим и дистанцию на дороге или вовсе отказаться от передвижения на личном транспорте из-за высокого риска дорожно-транспортных происшествий.

Накануне в Северной столице также отмечалась потенциально опасная погода. Из-за обильных осадков и угрозы поднятия воды в Неве до критической отметки утром закрыли затвор дамбы.