Граффити с Даниилом Храмом в Петербурге заменят световой проекцией

В Центральном районе Петербурга граффити с писателем Даниилом Хармсом заменят на световую проекцию. Об этом 16 февраля сообщают активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».

Местные жители совместно выберут вариант рисунка, который бы вписался в облик улицы.

«Да, с одной стороны жаль, что полюбившееся горожанам изображение будет закрашено до конца лета. Но с другой стороны мы прекрасно понимаем, что юридических возможностей сохранения мурала не было. Открывать ящик Пандоры с переписыванием закона и последующей легализацией всех граффити на фасадах домов ни в коем случае нельзя. Да и сама суть стрит-арта многое потеряет от получения так называемой легальности», — прокомментировал ситуацию один из участников сообщества.