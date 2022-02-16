Снесенный вокзал в Парголово должен быть восстановлен решением суда

Снесенный служебный корпус вокзала в Парголово должен быть восстановлен решением Арбитражного суда города Москвы. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Северной столицы.

«КГИОП направил иск в арбитражный суд с просьбой обязать ОАО «РЖД» в течение 36 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу восстановить служебный корпус, а также привести в порядок само здания вокзала», — привели подробности представители городской администрации.

Отмечается, что демонтаж служебного корпуса, который является частью объекта культурного наследия «Железнодорожная станция Парголово» заметили еще в конце 2020 года. Специалисты также отметили незаконное проведение ремонтных работ в главном здании вокзала. Там заменили исторические оконные и дверные проемы, чугунные радиаторы отопления, а также вместо мраморных подоконников установили деревянные.