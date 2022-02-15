В Петербурге появится новое общественное пространство у Балтийского вокзала

В Адмиралтейском районе Петербурга появится новое общественное пространство у Балтийского вокзала. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба ОЖД.

Новое пространство будет сосредоточено вокруг памятника министру путей сообщения Российской империи князю Михаилу Ивановичу Хилкову, который установят рядом с вокзалом уже в октябре этого года.

В настоящее время на сайте ОЖД проводится открытое голосование на лучший проект статуи. Одним из предложений стало — изобразить министра в пятилетнем возрасте и соответствующей одежде. Победитель будет определен до конца февраля.

Вокруг памятника планируется разбить сквер, в котором высадят деревья и кустарники, а также установят малые архитектурные формы.