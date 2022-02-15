ТЮЗ и монумент защитникам Ленинграда внесут в реестр культурного наследия

Петербургский Театр юного зрителя и монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, а также еще ряд памятников советской архитектуры будут внесены в список выявленных объектов культурного наследия. Об этом 15 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП).

«Рабочая группа при КГИОП продолжила рассмотрение объектов советской архитектуры периода 1950-1980-х годов. По итогам обсуждения подготовлены проекты распоряжения председателя комитета Сергея Макарова о включении в список выявленных объектов культурного наследия первых четырех объектов из списка, представленного Санкт-Петербургским Союзом архитекторов: Монумент Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева, Главное здание яхт-клуба профсоюзов и Корпус №5 Ленинградского электротехнического института», — сказано в заявлении ведомства.