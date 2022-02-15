На юге Петербурга среди стаи голубей заметили куропатку

В Невском районе Петербурга среди привычных горожанам голубей была замечена куропатка. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» зоолог Павел Глазков.

Он рассказал подписчикам, что птица жмется к голубям по причине своей природной социальности. В дикой природе куропатки всегда живут стаями, а также создают пары сроком на год, а иногда и более.

«Тем удивительнее факт, что в Невском районе поселилась одиночная птица. Это самец, с характерным на груди хорошо заметным коричневым пятном. У самок оно еле заметное или полностью отсутствует. Наш самец пытается компенсировать свое одиночество общением со стаей сизых голубей. Пока я снимал, он все время держался с рядом с голубями», — отметил зоолог.