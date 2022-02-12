В центре Петербурга заметили на кустах первые зеленые почки

Жители Центрального района Петербурга заметили в одном из дворов на кусте первые зеленые почки. Об этом 12 февраля сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Зеленые почки в середине февраля увидели на кустах во дворе на 3-й Советской улице. Местные жители были сильно удивлены, ведь погода в городе стоит совсем не весенняя.

«То ли спасибо согревающей недра «Теплосети», то ли и вправду скоро весна», — пишут петербуржцы в социальных сетях.

Некоторые пользователи сети также рассказали, что совсем недавно видели в городе первых вестников весны — скворцов.