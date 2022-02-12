В Петербурге за сутки раскупили почти все билеты на моноспектакль с Моникой Белуччи

Билеты на майский моноспектакль «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» с Моникой Белуччи в Петербурге почти полностью раскупили за сутки. Доступны остались билеты дороже 48 тысяч.

Итальянская актриса, знаменитая своими киноработами, в мае выступит на театральной сцене в Москве и Петербурге. Желающих посмотреть на Белуччи в живую оказалось много — билеты были почти полностью раскуплены за считаные часы, несмотря на их высокую стоимость. Так, самая дешевая проходка обойдется российским фанатам в 15 тысяч рублей, а самая дорогая — 125 тысяч.

В Северной столице спектакль посвященный оперной певице Марии Каллас пройдет 27 и 28 мая в Александринском театре.