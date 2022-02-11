В Петербурге в 2022 году трудоустроят более 10 тысяч подростков

В 2022 году более 10 тысяч петербургских подростков получат временную работу. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Смольного.

Трудоустройством несовершеннолетних занимается центр «Контакт», работающий с профилактикой асоциальных явлений среди молодежи.

В начале февраля работу нашли уже 156 молодых жителей города. Они трудоустроились в библиотеках, юношеских центрах, домах молодежи, в оранжереях, военных комиссариатах и в службе судебных приставов.

Отмечается, что за 2021 год работу получили свыше 11 тысяч несовершеннолетних петербуржцев. Среди них оказались ребята стоящие на профилактическом учете, имеющие инвалидность, а также подростки без попечения родителей.