Чиновник из Красного Села отправлен под домашний арест по обвинению во взятке

В Красносельском районе Петербурга под домашний арест отправлен местный чиновник Валерий Мещеряков, обвиняемый во взятке. Об этом 11 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Суд избрал для подозреваемого во взяточничестве при заключении контрактов на уборку дворов меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Обвиняемый против избранной меры не возражал, при этом изначально рассчитывая на запрет определенных действий.

Мещеряков обвиняется в получении взятки в размере 1 082 000 рублей. Он был задержан на своем рабочем месте еще 9 февраля. По версии следствия, прошлым летом подсудимый принял от предпринимателей деньги за подписание госконтрактов на уборку внутриквартальных территорий.