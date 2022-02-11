Петербургский Комтранс заключил контракт с BKM-Holding

Делегация Комитета по транспорту прибыла в Минск после визита губернатора Петербурга Александра Беглова для заключения контракта на поставки троллейбусов с «Белкоммунмаш». Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Представители Комтранса посетили предприятия «Белкоммунмаш» с целью заключения контрактов с петербургским ГУП «Горэлектротранс» на поставку 97 троллейбусов.

Производимые в Минске машины отличаются увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Уже в 2022 году белорусская сторона поставит в Петербург 45 троллейбусов, а в 2023 еще 52 единицы техники.

Гостям предприятия показали основной цикл производства подвижного состава. Также стороны обсудили материальные ресурсы для модернизации техники малыми средствами.

В конце встречи стороны отметили большой потенциал для расширения сотрудничества в сфере транспортных поставок.